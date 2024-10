Reprodução: Instagram Cid Moreira faleceu,nesta quinta (3), aos 97 anos

Cid Moreira, icônico apresentador brasileiro, morreu nesta quinta-feira (3) . A notícia foi confirmada por Fátima Sampaio, esposa do comunicador, durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta".

O jornalista chegou a comemorar seu aniversário, em 29 de setembro, quatro dias antes do falecimento . Ele chegou a comemorar a data, que contou com a presença de amigos e familiares. O momento foi registrado em um vídeo compartilhado em suas redes sociais.

"Para começar a segunda feira agradecendo tantas mensagens pelo meu aniversário, eu gravei o poema “meus oito anos”, de Casemiro de Abreu", escreveu ele na legenda do vídeo especial.

Assista:













Após o anúncio da morte de Cid Moreira, diversas celebridades lamentaram e prestaram homenagens ao locutor. Entre eles, William Bonner participou do "Encontro com Patrícia Bernardes" e homenageou o amigo de longa data. Além disso, Ana Maria Braga e Celso Portiolli também lastimaram a perda do icônico comunicador.

