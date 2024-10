Reprodução / Instagram O cantor foi internado após sofrer um corte na cabeça

O cantor sertanejo Zé Neto , da dupla com Cristiano, compartilhou na manhã desta quarta-feira (2) nos Stories do Instagram uma atualização sobre o estado de saúde após o acidente do último sinal de semana . O cantor precisou levar 54 pontos na cabeça devido a um grande corte na região, ocasionado por um acidente no rancho de seu parceiro de palco.



O sertanejo está internado no hospital desde o incidente. Ele tranquilizou os fãs e disse que rancho de seu parceiro de palco. Segundo Zé Neto, é provável que ele receba alta ainda nesta quarta-feira.

"Graças a Deus, estou melhor. Acredito que vou ter alta hoje. Está tudo bem, já melhorei, deu uma desinchada. Tem esse edema aqui [no olho], mas o médico disse que é normal. Logo, logo vou estar top de novo. Marcando ensaio para logo, logo voltar aos palcos, de onde nunca deveria ter saído. Beijos e obrigado pelas orações", declarou o artista.

Boletim médico

Na última terça-feira (1º), o hospital em que o sertanejo está internado emitiu um botim informando que o artista já estava apresentando uma evolução satisfatória em seu quadro clínico.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado, estável e consciente. Os médicos realizam exames periódicos, que apontam evolução satisfatória do quadro clínico do paciente. Equipe médica avalia o quadro clínico do paciente com bastante critério para decidir o momento da alta hospitalar", diz o comunicado.

