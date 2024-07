Reprodução/Divulgação Zé Neto e Cristiano

O cantor sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia na última terça-feira (23). Devido ao problema de saúde, a equipe dos cantores anunciou que os shows marcados no Paraná, Minas Gerais e Goiás precisaram ser cancelados.



Através das redes sociais da dupla, foi divulgado um comunicado informando a decisão. "Os shows citados abaixo serão cancelados, e as apresentações da dupla serão retomadas a partir de 1° de agosto".

As apresentações afetadas ocorreriam em Mandirituba/PR (24/07), Marechal Cândido Rondon/PR (25/07), Belo Horizonte/MG (26/07), Catalão/GO (27/07) e Divinópolis de Goiás/GO (28/07).

Zé Neto enfrentou problema de saúde em 2022

Em junho de 2022, o cantor sertanejo Zé Neto preocupou os fãs ao se afastar dos palcos pela segunda vez em menos de um mês. O artista teve um quadro de tosse, que prejudicou o tratamento que ele fazia após fraturas.

Dias antes, ele fraturou três costelas e precisou ficar de repouso para a recuperação. Cristiano seguiu a agenda intensa de shows no período de São João sozinho.