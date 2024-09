Reprodução Mulher de Zé Neto atualiza quadro de saúde do cantor após acidente





Natália Toscano acalmou os seguidores e atualizou como está o estado de saúde de seu marido, o cantor Zé Neto, que sofreu um acidente de carro em uma rodovia em São Paulo na noite deste sábado (28).





"Acordei agora cedo e vi que na internet estava pipocando e só soltaram a notícia que já tinha sofrido um acidente, né? Então já vim para cá esclarecer isso", afirmou Natalia. "Ontem estávamos em Fronteira, na casa do Cris, e aí o Cris e o Zé foram andar de kart. O Zé acabou passando em um buraco e bateu a cabeça numa armação do carro, no ferro do carro, e aí, cortou e precisa dar ponto", contou a influenciadora.



Em outro momento, Natália quis garantir que o marido estava bem mesmo e mostrou ele com um curativo na cabeça, mas sorrindo. "Foi um acidente de percurso. Normal e fez um corte, quer que mostre para vocês? Ele está com capacete maravilhoso, não é verdade, amor? Parece que fez um mini lifting", brincou ela.

Afastamento dos palcos

O cantor, que faz dupla com Cristiano, se afastou dos palcos desde agosto deste ano para tratar da saúde mental, já que foi diagnosticado com depressão e síndrome do pânico.

"Decidi fazer uma pausa nas redes para me cuidar e fazer o tratamento certinho. Graças a Deus, tenho tido uma melhora significante", declarou ele nas redes sociais.