Djenifer Henz Shakira

Shakira, de 47 anos, virá ao Brasil! A cantora e compositora usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (2) para compartilhar com os fãs que viria ao país com a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Outros países da América Latina também receberão a artista.





Em solo brasileiro, Shakira se apresentará em São Paulo e no Rio de Janeiro. No dia 11 de fevereiro, a musicista estará no Estádio Nilton Santos, situado na cidade que abriga o Cristo Redentor. Já no dia 13, ela sobe ao palco do Morumbis, em São Paulo.





Além do Brasil, outros países latino-americanos contarão com a presença da colombiana. É o caso de Peru, Argentina, Chile e o país em que nasceu, a Colômbia. A turnê, batizada como “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, terminará em março, no México.





Como comprar?

Os fãs da artista colombiana poderão comprar os ingressos a partir do dia 11 de outubro, com parcelamento em até 3 vezes sem juros ou em até 8 vezes, mas com acréscimos. Para os espectadores que quiserem garantir o ticket antes, a pré-venda, exclusiva aos clientes de algumas categorias do banco Santander, tem início na quarta-feira da próxima semana, no dia 9.





As compras podem ser realizadas no site oficial da ticketmaster. Os ingressos também serão vendidos presencialmente nas bilheterias oficiais dos estádios. Um CPF pode ser utilizado para seis ingressos ou duas-meias entradas. A última vez que Shakira esteve no Brasil foi em 2022.

