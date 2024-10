Reprodução: Instagram Wanessa Camargo

A cantora Wanessa Camargo desabafou sobre o diagnóstico de síndrome do pânico . A filha de Zezé Di Camargo deu uma entrevista à Quem e ressaltou a necessidade de abordar assuntos de saúde mental para o seu público .

"Quando tive minha primeira crise, em 2004, ninguém falava disso. Iam me ver como louca e não queria que as pessoas me vissem assim, escondi do público, escondi de todo mundo", revelou.

Agora, 20 anos depois da primeira experiência da ex-BBB com a doença, ela ressalta a importância de falar sobre essa temática. "Entendi que era parte do meu papel como comunicadora", iniciou ela.

[É meu papel] dividir com meu público uma vulnerabilidade que estava vivendo e que poderia contribuir com outras pessoas que estavam vivendo isso", concluiu a voz de "Shine It On" e "Caça Like".

