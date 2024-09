Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo canta bêbado e desafina em show de Gusttavo Lima; cantor se desculpa

Zezé Di Camargo usou as redes sociais após aparecer bêbado no show de Gusttavo Lima no Jaguariúna Rodeo Festival, no interior de São Paulo.

O cantor foi chamado no palco para cantar, a capela, um trecho da música 'Na Hora H', da dupla com o irmão, Luciano. Porém, ele acabou desafinando e virando assunto.

Nos Stories do Instagram, o artista revelou que estava embriagado e não lembrava o que estava cantando. "Eu estava pra lá de Bagdá. E o Gusttavo ainda me dá mais bebida no palco. Não sei nem o que eu estava tomando. Mas na hora ali, eu juro por Deus, eu só sabia que estava em cima do palco. Não sabia o que estava falando, nem o que estava cantando", disse ele.





"Mas tem um desconto aí, porque eu já tinha feito o meu trabalho, cumprido o meu compromisso, mas na hora ali, eu estava muito feliz com tudo o que estava acontecendo. Então, perdão aí a galera que estava assistindo ao show", completou.

Nos vídeos, é possível ver que Zezé Di Camargo quase cai e acaba sendo retirado do palco. "Me tiraram do palco pela primeira vez na vida", afirmou.

