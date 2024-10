Divulgação/Record O campeão do BBB24 mandou um recado para os haters

O campeão do "Big Brother Brasil 2024", Davi Brito , de 22 anos, perdeu a paciência nos Stories do Instagram e decidiu responder os haters que o vem criticando desde o fim do reality.



Nos vídeos compartilhados nas redes sociais, o ex-motorista de aplicativo afirma que não mudará seu jeito e que também não precisa justificar seu atos.

"Não devo satisfação da minha vida para ninguém, não estou aqui para agradar ninguém. 'Ah, Davi, só que hoje você é uma pessoa pública...' E daí? Eu sou o Davi de sempre! Eu vou sair para ouvir meu sonzinho, sim, tomar minha cerveja gelada. Vou sair para beber, curtir, namorar bastante, vou viajar, botar meu sonzinho em casa, tomar minha cerveja gelada. Vou à praia, no shopping, sair sem camisa, andar de chinelo, curtir minha vida, porque quem paga as minhas contas sou eu", afirma o ex-BBB revoltado.

O baiano continua: "Não vou mudar porque as pessoas querem que eu mude. Vou continuar sendo quem eu sou, com a minha essência, com a minha personalidade. Não vou mudar por causa de ninguém".

Davi finaliza dando um conselho para quem está passando por uma situação semelhante: "Então, meu irmão, um conselho que eu te dou: para de olhar para as críticas dessas pessoas na internet, pessoas imundas que não tem o que fazer em suas casas, que fica coçando e cheirando o dia todo, não faz p*rra nenhuma. Enquanto eles estão falando de você, você está curtindo, vivendo, porque quando você morrer, você não vai levar nada".

