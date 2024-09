Reprodução Gusttavo Lima coleciona polêmicas judiciais





Nesta segunda-feira (30), Gusttavo Lima falou pela primeira vez sobre o mandado de prisão que teve. O cantor está na mira da Operação Integration - mesma que prendeu e soltou a influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange - que investiga crimes de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de aposta.





Em uma live no Instagram direto de sua casa em Miami nos Estados Unidos, ele falou que não sabia que o contrato com a Vai Bet tinha algum problema. "Frisei: tem alguma coisa de errado? Eles disseram que não", começou ele.

Ele ainda disse que está à disposição das autoridades: "Acredito na Justiça, e sei que vai acabar o mais rápido possível. Não tenho conhecimento sobre a investigação. O que estão falando da investigação são inverdades. O que estou vendo é assassinato da minha imagem", pontou.

Em determinado momento, ele chamou o advogado Dr Claudio Bessa, para falar sobre a venda da aeronave XLS, que foi dita ser do sertanejo, mas ele explicou que a vendeu em 2023.

Segundo o advogado, realmente aconteceu, com contrato mostrado durante a live. A venda avião estava com problema na turbina, o que fez com que houvesse um destrato para o concerto, com o reembolso do sinal da pré-compra.

O cantor ainda falou sobre a ida dele aos Estados Unidos, que muitos achavam que ele estava fugindo do país. "Meu patrimônio é justo. Minha vida é dividida entre EUA e Brasil. Tenho empresas imobiliárias e gravadoras aqui. É tudo uma grande teoria. Confia no BB! Nunca compactuei com coisas que infrinjam as leis brasileiras", finalizou.

Primeiro show



Na madrugada deste sábado, 27, Gusttavo Lima subiu ao palco em Marabá, no Pará. Essa é a primeira apresentação do artista após a sua prisão ser decretada, e pouco tempo depois revogada, na Operação Integration, que envolve uma suposta lavagem de dinheiro em plataforma de jogos de azar.

O cantor não concedeu em entrevistas, e de acordo com informações da Folha de São Paulo, ele redobrou a segurança e só permitiu a filmagem e fotos de sua equipe técnica.

Conversa com o público

Assim que pisou no palco, o sertanejo foi ovacionado pelo público que o esperava. O cantor falou com o público, agradeceu o carinho e falou um pouco sobre o momento de sua vida.

"Faça o certo, porque o errado todo mundo faz. Sejam honestos e justos, para que quando tudo parecer desmoronar, só a sua honestidade possa te salvar", disse.