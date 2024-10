Reprodição Bia Miranda tem um filho de 3 meses com o DJ Buarque

O pai do primeiro filho da influenciadora digital Bia Miranda , DJ Buarque, de 34 anos, utilizou das redes sociais na noite da última segunda-feira (30) para comentar a nova gravidez da antiga amada. A ex-participante da A Fazenda, de 20 anos, anunciou que está grávida do influenciador Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto , de 31 anos.



Bia anunciou a nova gestação no último fim de semana, um dia após comunicar que havia se separado do influenciador digital. Após o fim do romance com Gato Preto, a neta de Gretchen decidiu fazer um teste de gravidez.

No vídeo compartilhado por DJ Buarque, ele comenta os vídeos da influenciadora Shantal Verdelho, que se diz intrigada com toda a história envolvendo Bia Mirando e os dois ex-namorados. Shantal solta diversos questionamentos que ela vem reunindo desde o momento que começou a ouvir a história e perguntou se toda a treta poderia ser falsa.

O DJ começa: "Rapaziada, a gente está vendo o que Shantal falou. A gente já se falou aqui no direct sobre isso e ela foi supereducada, pessoa inteligente, que dá pra ter diálogo. Pediu desculpas sem ter culpa de nada. Pelo amor de Deus, não tenho nada a ver com problemas dos outros. O que tiver a ver comigo, pode falar, pode fazer, mas só quero ficar em paz, como fiquei a vida inteira".

Ele continua: "Realizei meu sonho de ser pai, tenho minha caminhada, tenho funk, vou lançar músicas até fim do ano. Não quero que envolvam meu nome e nem o nome do meu filho. Também não quero saber da vida dos outros. Não me compete a nada. Só tenho a ver com Kaleb, minha família, funk e só. Shantal não tem culpa de nada, ela não é obrigada a saber da vida de ninguém, até porque o nicho dela e o 'mundo' é total diferente do meu".

Sem papas na língua, ele aproveitou o momento para reclamar de ter seus horários notívagos comparados com o de Gato Preto. Buarque dispara: "Quando ela fala isso, ela me iguala a um viciado, a um semianalfabeto, um cara que não tem perspectiva de vida nenhuma."

