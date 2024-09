Reprodução|: Instagram Juliana Paiva

A atriz Juliana Paiva , que atualmente está no ar com a novela " Família é Tudo ", contou que deseja ser mãe . Em entrevista à Caras, a artista comentou a respeito de uma futura maternidade.



"'Eu me preocupo na hora de colocar uma criança nesse mundo, porque acho que o ser humano deu errado e nosso fim vai ser pela humanidade, infelizmente. É impressionante que, depois de uma pandemia, a gente ainda esteja vivenciando guerra", explicou a protagonista da novela das sete.



"Parece que não aprenderam nada! Me entristece as escolhas do ser humano e não posso ser sonhadora e achar que vou botar a criança numa bolha. Mas quero muito ser mãe ", revelou ela.

"É isso que vale, é seguir o legado das coisas que recebi, da minha visão de mundo e querer passar o melhor para o baby", ressaltou Ju Paiva ao falar sobre a transmissão de valores que dará ao futuro filho.

Reta final de "Família é Tudo"

O último capítulo da atual novela das sete irá ao ar nesta sexta (27) . Electra (Juliana Paiva) e Murilo (Henrique Barreira) terão o primeiro filho juntos. A obra escrita por Daniel Ortiz dará espaço à " Volta por Cima ", próxima trama do horário.

Com autoria de Claudia Souto , conhecida pelos trabalhos em " Pega Pega " e " Cara e Coragem ", a novela começa na próxima segunda (30). Os protagonistas do folhetim são os personagens Madá e Jão, vividos respectivamente pelos atores Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .