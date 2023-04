Reprodução/Globo/Instagram - 25.04.2023 Ana Hikari estrelou 'As Five' durante trajetória profissional na Globo





A atriz Ana Hikari anunciou a saída da Globo em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (24). A estrela de "Malhação Viva a Diferença" e "As Five" trabalhou por seis anos em projetos da emissora a assinou um contrato fora da TV após deixar a empresa, com a plataforma de streaming Star+.

No Instagram, a atriz resgatou momentos dos trabalhos e bastidores, além da adiantar que a despedida é temporária. "Eu vou, mas volto logo. A boa embaixadora a casa torna [risos] Uma gratidão imensa e um beijo no coração de casa um que fez parte dessa minha jornada com a dona 'glô'", declarou.





"Foram seis anos de muito crescimento, muitas aventuras, muito afeto no camarim, muito texto, muitos 'crianças esperanças', muita novela, muita série, muito embaixadora 'glô', muitas amizades, muitas caracterizações diferentes, muitos cabelos diferentes, muita aprendizagem e desenvolvimento. Que relação linda que temos né, 'glô'? Estou bem feliz! Tenho muito orgulho de dizer que você foi minha casa exclusiva nesses seis anos", complementou.

No relato, Ana ainda relembrou o primeiro ano de contrato com a Globo: "Andava pelo Projac o dia todo com o crachá pendurado no pescoço (e até me zoavam por isso [risos]). Mas ah 'glô', eu morria de orgulho de estar ali com esse crachá no peito, sabe? E poxa, como aprendi, como cresci, como vivi, como fui feliz! Mas que bom, 'glô', que você entende que tenho outras aventuras para encontrar por aí".

Nos stories da rede social, Hikari ainda citou o novo contrato. "Fui dormir embaixadora da Dona 'Glô', mas acordei funcionária do Seu Mickey", escreveu, se referindo ao serviço de streaming da Disney.





