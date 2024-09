Reprodução Instagram - 27.9.2024 Simone gasta dinheiro que recebeu no 'Programa Silvio Santos'

Simone Mendes, de 40 anos, resolveu abrir o jogo sobre como gastou o dinheiro que recebeu de Patrícia Abravanel no SBT, durante participação no dominical “Programa Silvio Santos”. Na última quinta-feira (26), após o programa ser gravado, ela se pronunciou.



A irmã de Simaria revelou aos fãs que compraria pastel. Ela, inclusive, presenteou Carlinhos Maia com um. “Ela foi no programa do Silvio Santos, e o que ela fez? O Kaká [marido de Simone] disse: 'Vamos jogar o dinheiro para a plateia’. E ela respondeu: ‘Joga o seu, o meu eu vou levar'.”, contou Maia.



“Mentira, eu joguei, isso aqui foi o que sobrou”, rebateu a sertaneja. “Ela vai pagar nosso pastel hoje, viu?”, ironizou outro amigo. Na ocasião, Simone estava em uma feira, contando as cédulas para comprar os pastéis. Vale lembrar que o programa em que ela ganhou o dinheiro ainda não foi ao ar no SBT.

Assista o momento:







Rock in Rio

No último sábado (21), Simone Mendes deu mais um passo na carreira como cantora. A sertaneja pisou pela primeira vez no palco do festival “Rock in Rio”. Em 2024, o evento estreou o gênero sertanejo e Simone foi uma das convidadas. Ana Castela, Chitãozinho e Xororó foram outros musicistas que se apresentaram.

