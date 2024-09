Reprodução Instagram - 27.9.2024 Pit Passarell

Pit Passarell, de 56 anos, morreu nesta sexta-feira (27). O baixista da banda Viper tratava um câncer no pâncreas. A informação do falecimento foi dada pelos integrantes do grupo em postagem publicada nas redes sociais.



“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de nosso amado irmão Pit Passarell hoje. Cercado pela família e amigos de toda uma vida. Uma vida cheia de luz, amor, alegria, talento e coragem. Sentiremos muito a sua falta e a saudade será infinita”, escreveram.



Quando será o velório?

Pit Passarelli será velado ainda na tarde desta sexta-feira (27). A cerimônia fúnebre ocorre na Funeral Home, Bela Vista, São Paulo. Com início marcado para às 11h, o velório terminará às 16h.



Carreira

Pit se consagrou na indústria fonográfica pela atuação como baixista do Viper, na configuração original da banda, que contava ainda com André Matos, Felipe Machado, Yves Passarell e Cássio Audi. Os músicos se uniram na adolescência, na década de 1980.





O foco do grupo era o estilo Heavy Metal com composições também em inglês. Por isso, a banda se consolidou com uma carreira internacional para além do Brasil. Pit era um dos membros que mais se destacava pela atuação como baixista.

