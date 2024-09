Reprodução Instagram Lana Del Rey e Jeremy Dufrene

Lana Del Rey, de 39 anos, virou assunto nas redes sociais após assumir um romance com um guia turístico chamado Jeremy Dufrene. Na manhã desta sexta-feira (27), o veículo britânico “DailyMail” afirmou que a cantora havia se casado com o Dufrene.



Segundo a publicação, o casal oficializou a união na última quinta-feira (26). A cerimônia teria ocorrido Des Allemandes, Louisiana. A região é a mesma em que o companheiro de Lana realiza passeios turísticos de barco pelo pântano.



As fotos exclusivas do site mostram Lana deslumbrante com um vestido de noiva branco. A artista estava com um penteado que apostava no comprimento das madeixas. Em outros cliques, a artista surge ao lado do patriarca, Robert Grant, sendo levada ao altar, além de fotos de mãos dadas com Jeremy.



Certidão

Lana Del Rey e Jeremy Dufrene estiveram, na última segunda-feira (23), em um tribunal de Luisiana, Estados Unidos, para pedirem uma certidão de casamento. As informações são do “TMZ”.



Embora tenham assumido a relação há apenas um mês, Lana e Jeremy se conhecem há mais tempo. O Instagram de Jeremy contém fotos de cinco anos atrás nas quais o guia turístico já surgia ao lado da artista.

