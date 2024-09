Foto: Reprodução Maggie Smith, atriz de Harry Potter, Downton Abbey e mais

A atriz Maggie Smith morreu, aos 89 anos, nesta sexta-feira (27) . A noticia foi dada pelos filhos da artista, Chis Larkin e Toby Stephehn, que confirmaram ao veículo BBC. A causa da morte não foi informada. Relembre abaixo as 5 principais obras estreladas pela britânica.

Eterna professora na saga Harry Potter



O trabalho de maior reconhecimento da atriz foi na saga "Harry Potter". Ela interpretou a professora Minerva McGonagall no universo mágico. Sempre lembrada pela sua participação, ainda que menor em alguns dos filmes, Maggie Smith conquistou uma geração ao dar vida à bruxa.

Downton Abbey

O drama britânico "Downton Abbey" é conhecido da crítica e do público. Na série, Maggie Smith viveu a personagem "Lady Violet", uma condessa que não levava desaforo para casa. A artista atuou nas 6 primeiras temporadas da obra.

Humberto Maruchel Maggie Smith morre aos 89 anos

Primavera de uma Solteirona

O longa-metragem "Primavera de uma Solteira" garantiu à atriz o primeiro Oscar de sua carreira, em 1970. Na história, ela é a protagonista Jean Brodie, uma professora que possui ideais fascistas. A produção foi dirigida por Ronald Neame.

Mudança de Hábito 1 e 2

Clássicos da Sessão da Tarde, os filmes "Mudança de Habito e "Mudança de Hábito 2 - De Volta ao Convento" também possuem a participação de Maggie Smith. Nos longas, ela vive a Madre Superiora do local e marcou o público com sua atuação na obra protagonizada por Whoopi Golderg.

Morte Sobre o Nilo

Adaptação do livro de Agatha Christie, "Morte Sobre o Nilo" de 1978, é um dos maiores papeis da carreira da britânica. O filme conta a história do assassinato morte de Linnet Ridgeway em um navio. Após a tragédia, as investigações começam para descobrir quem a matou e o motivo de ter feito isso. No longa, Smith vive a personagem Srta. Bowers.

Arthur Ferreira Maggie Smith

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .