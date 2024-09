Reprodução/Loewe Maggie Smith morre aos 89 anos





Nesta sexta-feira (27), morreu a atriz Maggie Smith , aos 89 anos. A atriz ficou famosa por seus trabalhos na saga Harry Potter , como a professora Minerva McGonagall e no seriado Downton Abbey .

A confirmação foi dada para a BBC pelos seus filhos Toby Stephehn e Chris Larkin.





“É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dama Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã desta sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa extremamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão arrasados com a perda de sua extraordinária mãe e avó", começou o comunicado.

Reprodução Maggie Smith como Minerva McGonagall





Por fim, os dois agradeceram todo o apoio nesse momento: “Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer à maravilhosa equipe do Chelsea and Westminster Hospital por seu cuidado e gentileza incansável durante seus últimos dias. Agradecemos por todas as mensagens gentis e pelo apoio e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento".

Carreira de Maggie Smith

Uma dos maiores nomes da dramaturgia britânica nasceu em 28 de dezembro de 1934, em Ilford, Essex. Seu primeiro papel foi nos palcos da Oxford Playhouse no início da década de 1950.

Seu sucesso foi tanto que logo ela foi chamada pela trupe londrina Old Vic, em seguida para o Royal National Theatre, onde encontrou sem marido, o também ator Robert Stephens.

Wikimedia Commons Maggie Smith morre aos 89 anos





Com o sucesso, a atriz começou sua carreira no cinema e em 1969, levou o Oscar de melhor atriz por sua atuação em Primavera de uma Solteirona. Ela venceu dois Oscar, quatro Emmys, três Globos de Ouro, um Tony e sete Baftas.

Mas, a britânica ganhou o carinho do grande público por seus dois principais papéis. A de professora Minerva McGonagall, na franquia Harry Potter, e da rabugenta, mas cativante Lady Violet na série de televisão "Downton Abbey".