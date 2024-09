Reprodução: Instagram Rafa Kalimann presenteia equipe de novela

A atriz Rafa Kalimann enviou presentes para a produção de " Família é Tudo ", neste sábado (14) . A artista gravou um vídeo mostrando o que preparou para a equipe da atual novela das sete, que encerrará sua história no dia 27 de setembro.



"Preparando uma lembrança para todos da equipe da novela. As mais de 200 pessoas que fazem essa magia acontecer com tanto amor e que me recebiam com um sorriso largo todos os dias. Aprendi muito com cada um de vocês. Levarei esses 10 meses com muita gratidão", escreveu ela na legenda do registro que contém os presentes.

A diretora de arte da novela, Bruna Santos, recebeu a surpresa enviada por Kalimann e a agradeceu nos stories do Instagram pelo quartzo rosa. "Sobre pessoas especiais. Rafa Kalimann, que delicadeza da sua parte. Parabéns pela entrega, comprometimento e respeito ao longo desse projeto. Até breve", aclamou.

Rafa Kalimann interpreta a vilã Jéssica na novela das sete. A atriz, que também é influenciadora e ex-BBB, já rebateu diversas criticas dos internautas a respeito de sua atuação na obra escrita por Daniel Ortiz.

