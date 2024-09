Reprodução: Instagram Ferrugem emagreceu 33 kg

Ferrugem postou uma foto ao lado da esposa, Thais Vasconcelos, na última quinta-feira (26). "Meu bebê", escreveu ele na legenda da publicação. Na seção de comentários, os internautas aclamaram um registro e, principalmente, o pagodeiro.

"Tá lindão. Fez bariatrica ou é dieta? Passa a receita, pai" comentou um seguidor. O musicista, então, o respondeu: "Irmão, estou no corre pra chegar em um objetivo que a cada dia tá mais próximo", iniciou ele.

"Dieta levada a sério e treinos de no mínimo uma hora e meia de segunda à sexta. Sem ansiedade e afobação dá para chegar. Estou nessa tem 40 dias e pretendo ficar para o resto da vida. Sem saúde não tem como cuidar dos meus 4 amores", detalhou Ferrugem.

A voz de "Pra você acreditar" revelou que perdeu 33 kg após iniciar uma dieta e uma rotina intensa de treinos. Em entrevista à Quem, ele explicou a respeito do que o levou a emagrecer.

"A Thais sempre me falou que eu estava bem, mas em um momento ela disse que eu precisava mudar de vida ou começaria a passar mal [...] Resolvi mudar, e nessa brincadeira foram 33 kg. Estava com 90% das articulações inflamadas, com 126 kg", explicou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .