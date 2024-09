Foto: Reprodução Robin Williams e Eduardo Sterblitch caracterizados da mesma personagem: Euphgenia Doubtfire

Eduardo Sterblitch foi o convidado " Mais Você ", desta sexta-feira (27). Para conversar com Ana Maria Braga , o ator foi caracterizado como a personagem Euphegenia Doubtfire, vivida por Robin Williams no longa "Uma Baba Quase Perfeita".

Isso porque o veterano está no teatro com uma peça adaptada do filme de 1993. A obra "Uma "Babá Quase Perfeita - O Musical" irá estrear nos palcos a partir do dia 3 de outubro. Durante o papo, ele revelou que a caracterização durou cerca de 4 horas.

Ao longo da conversa, Ana Maria perguntou ao ator sobre a longa caracterlização. Sterblitch, então, confessou: "Para uma pessoa que não tem muita paciência quanto eu, Ana, é a meditação que não sei fazer. Pelo amor que eu tenho, eu sou obrigado a ficar quietinho", começou.

"Às vezes eu tenho vontade de abandonar o serviço [...] O resultado é muito legal, né? [...] É tudo prótese", revelou ele. Além disso, o artista também falou a respeito de como funciona o trabalho no teatro.

"[Lá] a gente aprende a fazer qualquer coisa sem maquiagem, mas quando você ainda tem esse artifício da maquiagem é muito divertido", comentou. "Também brincar com um personagem tão diferente de você, não só na psicologia, mas esteticamente, é muito delicioso para quem é ator", finalizou ele.

