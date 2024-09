Reprodução: Instavram Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta-feira (04)

A apresentadora Ana Maria Braga chorou , na manhã desta quarta-feira (04), após se chocar com a morte de dois adolescentes, Heros Alcondas Abreu, de 15 anos, e Kaique Peres Santana, de 16 anos . Os jovens foram atropelados no último sábado (30) por um motorista alcoolizado no bairro Brasilândia, da Zona Norte de São Paulo.

Após ver o depoimento da mãe de Heros, a comunicadora se emocionou ao falar do assunto. "A pergunta que se faz agora é: e se esse menino fosse seu filho? E se esses meninos fossem filhos de um 'bam bam bam' aí? Ia ser assim? Era isso que ia acontecer? Tem uma mãe pedindo pelo amor de Deus por justiça! Que país é esse, gente?", perguntou ela.

"Tanto tem se falado que tem que respeitar a legislação. Mas para que as pessoas aprendam que tem que respeitar o que está escrito, tem que ter exemplo", afirmou.

"Alguém tem que punir as pessoas que não cumprem a lei! Vai fazer isso num país que chamam de 'mais evoluído'! Vai nos Estados Unidos, faz um negócio desses e vê para onde você vai! Cadê a lei?", questionou a apresentadora.

"É empatia o nome disso, se ponha no lugar dessas mães! A gente vive vendo isso. Cadê a punição?", finalizou Ana Maria Braga ao se revoltar com o caso.

