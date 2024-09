Reprodução Arlete Salles é surpreendida pelo filho com aparição rara na TV; conheça o herdeiro

Arlete Salles foi surpreendida nesta sexta-feira (27) durante a participação no programa da Globo "Encontro", apresentado por Patrícia Poeta. Na atração, a artista veterana ganhou uma homenagem do filho Gilberto Salles, de 55 anos, que vive uma rotina discreta e afastada dos holofotes.



Gilberto Salles é o filho mais novo de Arlete, fruto do romance com o humorista Lúcio Mauro, com quem se relacionou de 1958 a 1970. Além do caçula, o ex-casal deu vida ao ator Alexandre Barbalho.

Durante a programação ao vivo da Globo, Arlete recebeu o recado carinhoso do cineasta. "O que falar sobre Arlete Salles? Como filho, eu tenho recordações legais, muito legais, de infância. Eu ia sempre no trabalho, né? Ela queria sempre mostrar, (e falava): 'meu filho, vou te mostrar no que é que a mamãe trabalha'. Aí eu ia para os estúdios, às vezes. E eu lembro das pessoas perguntando: 'Arlete, você trouxe o filhote?'. Eu lembro que ela dizia assim: 'hoje eu estou de mãe canguru'. Então essa é uma recordação muito vívida que eu tenho".

"Quanto artista, eu acho que isso é indiscutível. A gente não tem o que falar sobre isso. O trabalho está todo aí, todo o legado que ela tem. E toda essa experiência que ela teve com teatro, televisão, cinema, eu pude assistir de perto. E disso tudo, eu aprendi a dedicação que ela tem ao trabalho. O quanto ela estuda antes de cada personagem que ela faz. E toda a mão de obra que ela tem. E é assim que a gente vê o resultado na tela. Mas o bastidor disso é bem trabalhoso. Ela é exemplo tanto para mim quanto para o meu irmão. Muito obrigado por tudo, muito obrigado mesmo", completou.

