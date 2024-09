Reprodução Netflix/Instagram Danna Paola e Neymar Jr.

Danna Paola, de 29 anos, resolveu abrir o jogos sobre o envolvimento amoroso que teve com o jogador de futebol Neymar Jr. na época em que o atleta era contratado do Paris St. Germain. As declarações foram dadas durante participação no "La Revuelta", atração televisiva espanhola.





"Aprendi bastante sobre futebol com meu namorado, mas não é minha praia. Já estive com jogadores, mas não vou falar nomes, é só dar um Google. Acredito que os futebolistas têm muita tendência em se relacionar com atrizes e cantoras. Já tive experiências, todas muitas boas, mas nada sério", iniciou a artista, conhecida pela trajetória na atuação e no canto.





Ao ser questionada se já tinha se relacionado com Neymar, a ex-estrela da Netflix confirmou que havia tido um affair com o brasileiro. "Neymar? Sim, nos conhecemos, enquanto ele Estava em Paris. Ele é engraçado. Meu Deus, eu nunca tinha contado isso", entregou.





Segundo Danna, os dois se relacionaram na época em que Neymar jogava para o time francês Paris St. Germain. Neymar começou no time em 2017 e ficou até 2023.

Assista o trecho da entrevista:





Quem é Danna Paola?

A artista ganhou fama internacional ao compor o elenco de "Elite", série espanhola da gigante do streaming, a Netflix. Na trama, Danna deu vida à Lucrécia, uma das vilãs. Atualmente, a artista tem se dedicado ao mundo da música e já fez uma parceria com o brasileiro Jão.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.