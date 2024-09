Reprodução/Instagram Virginia Fonseca mostra a barriga após gravidez





Virginia Fonseca, de 25 anos, mostrou neste sábado (21) como está o seu corpo duas semanas após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo, fruto do relacionamento com Zé Felipe.

A influenciadora recebeu uma massoterapeuta em sua casa para uma sessão de drenagem na barriga. Na filmagem feita nos Stories do Instagram, é possível ver a cicatriz do parto cesária.

"Deu para ver um pouquinho da cicatriz, mas não ficou feia... vou deixar", escreveu Virginia.

Após a massagem, a esposa de Zé Felipe fez um boomerang em frente ao espelho, exibindo a boa forma.

José Leonardo nasceu de parto cesárea, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. Além do menino que nasceu no dia 8 de setembro, Virgínia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e 10 meses.

