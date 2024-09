Reproduçao TV Globo Roberto Frota

Roberto Frota, de 85 anos, morreu na manhã da última terça-feira (24), no Rio de Janeiro. O ator, produtor teatral e diretor lutava contra um câncer no pulmão e, nos últimos dias, enfrentava uma pneumonia.



O velório do artista acontece nesta quarta-feira (25), com início às 12h e término às 15h, no Memorial do Carmo, no Caju. Roberto Frota não será enterrado, mas cremado. Roberto estava internado desde a última segunda-feira (23).



A ex-mulher do ator, Ângela Vieira, publicou um desabafo de luto após a morte do antigo companheiro. “Hoje, Roberto partiu, aos 85 anos… Foi ótimo diretor e um ator versátil, participando de peças importantes e várias novelas. Fomos casados durante 14 anos e tivemos a Nina, hoje com 40 anos. Roberto viveu intensamente cada momento da vida”, escreveu.



Carreira

Conhecido nos palcos e nas telinhas, Roberto Frota alcançou destaque pela atuação tanto em peças de teatro quanto em novelas televisivas. Alguns dos folhetins que participou foram “Chiquititas”, “Vale Tudo”, “Mulheres Apaixonadas”, “Tieta” e “Pedra sobre Pedra”.

