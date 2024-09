Reprodução Virginia toma atitude após paternidade da filha ser questionada: 'Aguentei até hoje'

A influenciadora digital e empresária Virgínia Fonseca, de 25 anos, sanou as dúvidas dos seguidores nesta terça-feira (24). Os fãs da dona da marca WePink a questionaram o motivo das filhas , Maria Alice , de 3 anos, e Maria Flor , de quase 2 anos, não estarem indo à escola desde o nascimento do filho caçula , José Leonardo. Os três filhos são fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe.



Segundo Virgínia, a escolha em manter as filhas longe do colégio neste momento se deve pela pouca idade de José Leonardo. A resposta foi dada em um Story do Instagram, respondendo à dúvida de uma fã.

A seguidora escreveu: "Vi, as meninas não estão indo à escola para preservar a saúde do José? Não é critica de forma nenhuma, é curiosidade mesmo! Porque sempre tive dúvida dessa dinâmica de criança pequena mais recém-nascido em casa!"

Virgínia então responde: "Decidimos que elas não vão para a escola até o José tomar as primeiras vacinas com um mês. Mas não sei se todos fazem assim. Aqui em casa foi a decisão tomada. Antes do José nascer passamos quase um mês de muito perrengue com elas doentinhas, então realmente optamos em fazer assim". O caçula nasceu no dia 8 de setembro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp