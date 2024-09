Reprodução Instagram Gusttavo Lima

Nivaldo Batista Lima, popularmente conhecido como Gusttavo Lima, está incluído nos sistemas de alertas da Polícia Federal. Caso volte de Miami, o cantor e compositor sertanejo no momento em que passar pelo processo de migração.



O músico viajou para Miami, nos Estados Unidos, na manhã de segunda-feira (23). O voo que levou Gusttavo para o exterior era privado e saiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino à Flórida, segundo informações da Rede Globo.





Entenda por que a prisão de Gusttavo Lima foi decretada

O cantor e compositor sertanejo está sendo investigado pela Integration, operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo prática de jogos ilegais. A decisão é da juíza Andrea Calado da Cruz, do TJPE. A Justiça de Pernambuco decretou a prisão na última segunda-feira (23).





Policia Civil de SP apreendeu avião

A Polícia Civil de São Paulo já havia apreendido um avião que seria de Gusttavo Lima no dia 4 deste mês. O cantor, no entanto, afirmou que a aeronave não pertencia a ele e que tinha sido vendida.





"Estão dizendo que meu avião foi preso. Gente, não tenho nada a ver com isso, tá bom? Me tira fora disso. Esse avião foi vendido ano passado e não tenho nada a ver com isso. Honra e honestidade foram as únicas coisas que eu tive na minha vida e isso não se negocia", disse ele à época.

