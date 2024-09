Reprodução/Instagram Leidy Elin fala sobre depressão





































[ATENÇÃO: Se você se sentir ansioso, deprimido ou com pensamentos autodestrutivos, busque apoio de um médico, psicólogo ou de alguém de sua confiança. Não se esqueça do CVV - Centro de Valorização da Vida (ligue 188).]

Nesta terça-feira (24), Leidy Elin desabafou sobre seu estado clínico de depressão que ela desenvolveu após sua participação no BBB24. E no Instagram, ela mostrou as mudanças que seu corpo sofreu.





"Bora fazer um tour pelo corpo? Vou falar para vocês como que nosso emocional impacta no nosso corpo, é muito louco isso. Nunca tive o corpo assim, estou gordinha, tô cheiinha, viro para o lado e dobra", começo.



Mudanças no corpo

A influenciadora ainda contou que vai se dedicar a cuidar do corpo: "Estou quadrada. Vou malhar muito para perder isso aqui [barriga], o quadril, minhas pernas. Minhas costas estão cheias de dobras, nunca tive dobras nas costas. Graças a Deus, uma coisa que não perdi foi a bunda".

Ela também falou que irá cuidar do corpo sem nenhuma cirurgia plástica: "Não tenho dinheiro para fazer lipo, então vamos fechar a boca e voltar para o corpinho que eu estava lá em dezembro, uma grande gostosa. Para mim, não está bom assim, não".