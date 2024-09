Reprodução: Instagram Fabiana Justus

A influenciadora Fabiana Justus completou 180 dias do transplante de medula óssea nesta segunda (23). A filha do apresentador Roberto Justus comemorou a conquista. "Hoje eu estou transbordando gratidão. Os 180 chegaram! Muito obrigada!", escreveu ela na legenda do vídeo que publicou.

"A vida começa a voltar ao normal. Eu estou muito feliz por ter atravessado tudo isso. Eu estou muito feliz pelo apoio que eu recebo todos os dias de vocês e da minha família", se emocionou ela.

A jovem ainda contou que a partir de agora ela pode tomar vacinas e explicou que as pessoas que trabalham fora podem voltar às ocupações. A blogueira digital também detalhou como funciona o pós do transplante de medula óssea.

"Tem alguns marcos mo tratamento do transplante de medula óssea. Um deles é quando a pega da medula acontece. Quando isso ocorre, significa que deu certo o transplante. Depois, os primeiros 100 dias são críticos e muito importantes. Há o risco da medula atacar partes do corpo. Após isso, até os 180 dias também é muito importante", relatou.

