Reprodução: Instagram/TV Globo Berlinda desta semana contém 4 participantes

A edição do último domingo (22) do " Estrela da Casa " deu o que falar. A formação da Super Batalha com 4 participantes na berlinda revirou o reality musical. A votação desta semana foi para salvar alguém da Batalha, o "paredão" do programa apresentado por Ana Clara.

A sexta Batalha da atração eliminará dois dos quatro participantes. Lucca e MC Mayarah já estavam na berlinda. Gael, que venceu a Prova da Estrela, escolheu os dois participantes do Duelo: Lucca e Matheus

Na competição, Lucca perdeu e foi para a Batalha desta semana. No último sábado (21), Matheus venceu a prova Dono do Palco e escolheu MC Mayarah para o "paredão". Após isso, na formação do último domingo (22), a casa votou em quem gostaria de salvar da berlinda.

Evellin, Leidy Muilho e Nicole Louise empataram e foram as menos votadas para serem salvas da Batalha. Matheus, então, desempatou e indicou Evellin para a formação.

Lucca, que já estava emparedado e se tornou o Hitmaker da Semana, teve a opção de indicar alguém para ir com ele à berlinda. O musicista escolheu Thália , que fechou o quarteto que está em apuros nesta semana do "Estrela da Casa".

Ruptura do trio?

Após descobrirem que Nicole Louise salvou Thália, Matheus e Leidy recalcularam a rota e avaliaram se são prioridade da artista. "Eu não fui a escolha dela. Assim como ela também não foi a minha. Porque, baseado em tudo o que estava acontecendo... Eu também não a salvei", disse a cantora gospel para Lucca.

Além disso, o loiro também se chateou com o posicionamento da amiga. "A minha lealdade com a Nicole está enterrada. Assumo a Evellin agora se eu precisar ter alguma escolha, optar por alguém, salvar alguém aqui no quarto. Opto por ela", afirmou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .