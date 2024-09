Reprodução: Instagram Antonio Fagundes

O ator Antonio Fagundes revelou um pedido que fez à Globo em 44 anos de contrato. O artista contou, em entrevista ao podcast "Embrulha sem Roteiro", uma condição que existia em seu contrato: o veterano trabalhava apenas 3 dias por semana.

"Quando entrei na televisão, eu já vinha do teatro. A minha condição para fazer TV era que eu gravasse na folga do teatro. Eu nunca gravei, nos 44 anos que eu fiquei na TV Globo, em outros dias que não fossem segunda, terça ou quarta", relatou ele.

Teatro e televisão



Além da revelação, Fagundes também comentou a respeito de seu trabalho na televisão. "Na verdade, eu tinha ido fazer TV para ajudar a promover o teatro, porque nós moramos em um país de dimensões continentais", iniciou ele.

"Se você só fica fazendo espetáculos num espaço com 200 lugares, nunca vai ficar conhecido ao ponto de levar público para o teatro, ao passo que se você faz TV, com um capítulo você atinge 90 milhões de pessoas e já tem meio caminho andando", avaliou o artista, que terminou seu contrato com a emissora em 2022.

