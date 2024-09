Reprodução: Instagram Flor discutiu com Suelen e Flora no último domingo (22)

O término do final de semana foi um caos em " A Fazenda 16 ". No último domingo (22), uma discussão acalorada de Flor com Suelen e Flora reverberou no reality apresentado por Adriane Galisteu. Além disso, a primeira Prova do Fogo também ocorreu e, na madrugada desta segunda (23), os participantes foram surpreendidos com a primeira punição da temporada !

Flor x Flora

Para a primeira Prova do Fogo da temporada, o elenco foi separado em 4 euipes. As participantes Flor e Flora caíram no time amarelo, que também possuia Camila, Luana e Vanessa como integrantes.

Após o término da disputa, que consagrou o grupo verde (Vivi, Gizelly, Gui, Fernando e Zé Love) como o melhor competição, os peões voltaram para a casa e o início da noite foi marcado por uma briga intensa entre a filha de Arlindo Cruz e a ex-apresentadora do SBT.

Flora se chateou com Flor após ter escutado comentários sobre o seu peso. Segundo ela, Fernandez a teria culpado pela perda da Prova de Fogo. "Primeira prova disse que orou pra Deus pra eu conseguir porque eu tinha dor no joelho. Eu quero saber da onde ela me conhece. Aí hoje falou que eu não consegui me arrastar! Isso foi estratégia. Era melhor passar em pé do que no chão", iniciou ela.

Eu tava com uma perna livre, não tinha porque abaixar. Aí depois veio falar que a estilista dela é preta. 'Ah não sou racista, meus estilistas são pretos, meus amigos são pretos'. Ah pera aí. A pessoa que precisa usar família e amigos pra deixar claro que não é racista, pra mim é demais", avaliou.

Flora então explicou o motivo de ter se lamentado com Flor. "Tô muito chateada. Ela colocou meu peso como condição de conseguir fazer a prova. Ela falou pra Luana: 'Queria ver se fosse você carregando a Flora'. Ela falou que eu não consegui ficar de joelhos. Não tinha por que ficar de joelhos, eu tava com uma perna solta! Ela falar que não consigo por causa do meu peso?", se questionou.

"Acabou a prova, e ela falando e inflamando a gente. Ela começou a falar de gorda e eu falei 'eu não quero ouvir' e ela 'você vai' e eu 'não, quando você pediu pra te deixar na tua, eu respeitei'. Agora tem que ter culhão pra me respeitar. Eu vou virar o satanás da vida dela!", afirmou.

De acordo com a filha de Arlindo Cruz, a ex-apresentadora do SBT estaria falando dela para outros participantes. Sobre isso, a veterana afirmou: "Eu não tô falando de você, Flora, por favor. Eu tô com dor. Não tô nem falando por que eu tô com dor. É porque eu me distendi lá. Nossa estratégia não foi boa, só isso. Eu me machuquei".

Flor x Suelen

Outra participante que se desentendeu com Flor Fernandez foi Suelen Gervásio. A participante, que já protagonizou outros embates que marcaram a primeira semana do reality, discutiu com a loira após ter escutado um termo racista proferido por ela.



Segundo a ex de Vitão, Flor teria utilizado o termo morena para se referir a uma mulher preta. "Flor, olha só. Seu direito de fala realmente não existe, mas seu posicionamento contra existe. Você tem que falar com os seus. Eu não tenho que ficar explicando, em momento algum... Eu, Suelen, já estou calejada desde que saí da b*ceta da minha mãe que eu sou preta".

"Mas eu não falei pra quando eu errar falar na hora?", indagou a ex-apresentadora. "Mas eu não estou aqui pra ensinar ninguém. Quando você falou a primeira vez", retrucou Suelen. "Cara, se em 1 semana de reality ela já foi racista duas vezes... Você não vai entender nunca, realmente", acrescentou Flora.

Flor argumentou que Fernando também teria chamado Suelen de "morena". No entanto, a afirmação foi negada pela irmã de Rafael Zulu. "Ele me chamou de mulher", ressaltou Suelen.

"Ele falou 'eu pego no cabelo dessa morena'", retrucou Flor. "Ele falou mulher. Flor, se ele me chamou de morena, essa p*rra vai cair sobre ele, como você também veio falar coisa e vai cair sobre você. Não sou eu que tá saindo m*rda da minha boca. Vocês têm que pegar e estudar. Tem que estudar, tem que aprender. Am*r é o caralho! É racista, é racista, é racista pra caralho", disse Suelen.

Os outros integrantes do elenco tentaram apartar a briga, que teve falas de intolerância religiosa. Em um momento do embate, Flor disse que a participante estaria "com o diabo no corpo". Após a fala preconceituosa, os participantes da casa rebateram Flor e repudiaram o comentário discriminatório.

Dupla vitória de Zé Love

A primeira Prova do Fogo de "A Fazenda 16" foi vencida por Zé Love, que era do Time Verde, Com a vitória, o atleta levou o o primeiro Poder do Lampião da temporada. Após o momento, o elenco participou de uma atividade, que também consagrou o amigo de Neymar.





A dinâmica foi marcada por mini duelos entre alguns participantes da casa. Zé Love foi o peão que se deu melhor na competição e levou o valor de R$ 15 mil reais.







Primeira punição da temporada



Na madrugada desta segunda (23), os participantes foram surpreendidos com a primeira punição da temporada: 6 horas sem água quente . "De acordo com o Manual da Baia, os moradores só podem levar uma troca de roupa. Após o toque de recolher, eles não podem ultrapassar os limites", disse a produção do programa.

Júlia Simoura , a fazendeira da semana, repudiou a punição. "Ô, gente, agora assim... A gente já falou 500 vezes pra ler o Manual da Baia quem vai pra Baia, poxa!", lamentou.

