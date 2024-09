Reprodução Instagram - 2.8.2024 Fabiana Justus passou por cirurgia na região do pescoço

A influenciadora digital Fabiana Justus revelou na manhã desta quarta-feira (11) que o tratamento para leucemia , que envolveu o transplante de medula óssea no início do ano, teria trago algo bom para a sua vida. Segundo a empresária, o tratamento fez com que ela não fosse mais intolerante à lactose.



Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, Fabiana afirma: "Eu queria contar que a minha intolerância à lactose sumiu. Eu fiz o exame e agora deu que eu sou tolerante à lactose. Ou seja, o transplante de medula curou minha intolerância à lactose. É muito louco!"

A filha de Roberto Justus continua: "E sabe o que é mais engraçado? Eu não acredito muito, então, assim... Hoje... Eu vim ontem para o hotel e não trouxe o remedinho que tomo que é uma enzima digestiva para digerir bem a lactose, não trouxe... Falei: 'está bom, não vou trazer'. E aí agora comi aquela panquequinha, de café da manhã, que com certeza vai leite, e é isso, entendeu? Mas fico no fundo com um medinho, sabe? Dá um medo, dá uma sensação estranha porque tinha intolerância à lactose por anos e anos da minha vida".

Ela finaliza afirmando que é impressionante a nova condição e que foi uma "coisa boa" que surgiu com o tratamento da leucemia: "E é muito louco. Meu exame dava intolerante e agora dá tolerante. Surreal a diferença! Estou muito chocada, até agora não consigo acreditar! Eu não tinha contado ainda para vocês porque nem eu consigo acreditar muito. É uma loucura! Uma coisa boa que veio de uma coisa ruim. Muito doido".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp