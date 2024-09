Reproduçao TV Globo Matheus no 'Estrela da Casa'

Matheus resolveu indicar uma das rivais para a próxima Batalha do "Estrela da Casa", reality musical da Rede Globo apresentado por Ana Clara Lima. No último sábado (21), o participante, que venceu a prova Dono do Palco, mandou MC Mayarah para a berlinda.





"Eu tenho orgulho de todo mundo. Respeito o sonho de todo mundo. E é muito difícil para mim, diante de toda essa união, dessa reunião, ter que indicar alguém. Diante de todo o jogo que se estabeleceu até agora, eu permaneço na minha lealdade de não votar em nenhum dos meus parceiros de jogo, em nenhum dos meus colegas de quarto", iniciou.





"Então, por eliminação, hoje o meu voto vai na Mayarah, porque eu sou incapaz de votar na Thália devido a toda a nossa afinidade, toda a sinergia que a gente vem construindo nesse tempo", cravou ele, que vive um romance com Unna X no programa.





Quem mais está na Batalha?

Agora, dois artistas já ocupam o 'paredão' do programa. Antes de MC Mayarah, Lucca já estava na berlinda. Isso porque o músico, conhecido por cantar hits do gênero sertanejo na atração global, perdeu o Duelo que travou com Matheus. Lucca e Matheus se enfrentaram após serem indicados por Gael.

