A atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, usou as redes sociais para contar aos seguidores, neste domingo (22), que passou por um perrengue durante sua viagem à França, onde irá acompanhar a Semana de Moda de Paris.



O que aconteceu?

Em um vídeo compartilhado nos Stories do Instagram, a atriz disse que perdeu o passaporte e quase foi deportada para o Brasil. Enquanto esperava no posto de imigração, Paolla relatou os momentos de apuros que viveu por cinco horas até resolver o problema.

"Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar pra lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok que fazem assim: 'Pá!'? E aí aparece lá do outro lado", contou a atriz.

Em seguida, ela voltou ao Instagram e contou que o problema foi resolvido. "Cinco horas depois, minha gente, depois do desespero, de muita promessa para São Longuinho e para todos os deuses que eu sabia — e que eu ainda vou ter que pagar...", começou.





"Imagina! Ameaça de ser deportada para o Brasil, de fazer só um bate-e-volta aqui... Enfim, cheguei em Paris", comemorou a atriz no vídeo em que mostra a Torre Eiffel ao fundo.



No dia anterior, Paolla avisou seus seguidores que não iria para o Rock in Rio, já que recebeu um convite diretamente do estilista Jean Paul Gaultier. "Eu fui convidada, mon amour, para estar em Paris! Chique, né? E mais do que isso, numa semana muito especial, que é a semana do Fashion Week por lá", contou.

