Reprodução: Instagram Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira comemorou o reencontro, na última terça (10), com o namorado Diogo Nogueira após 20 dias longe um do outro. Em um vídeo publicado no stories do Instagram, a artista aparece sentada em uma poltrona com o rosto desanimado.

Então, o musicista chega e a protagonista de "A Força do Querer" levanta rapidamente para abraçar o amado. "Depois de 20 dias, meu par voltou", celebrou ela ao som da canção "Aonde Está Meu Outro Par da Sandália Havaiana", do cantor duSouto. Ao final do momento registrado, o casal posa para a câmera.

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira estão juntos desde 2021. O artista musical e a atriz já haviam se encontrado no bastidores da TV Globo. Em participação ao "Encontro com Fátima Bernardes", o artista contou detalhadamente sobre os primeiros momentos de sua relação com a veterana.

"A gente já tinha se cruzado na Rede Globo. Cruzei umas duas, três vezes por aqui, mas no dia que aconteceu mesmo, recebi uma ligação do Mumuzinho e a Mari, que é empresária dela, que tinha que apresentar uma pessoa", iniciou ele.

"E quando ele falou quem era, disse: 'não é possível, será que é verdade isso?'. A gente foi se falando até se encontrar. A coisa foi evoluindo. Fiz uma massa com camarão, tomamos vinho", acrescentou Nogueira.

