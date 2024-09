Reprodução/Instagram De biquíni, Carol Castro renova o bronzeado





A atriz Carol Castro, de 40 anos, aproveitou este domingo (22) de sol para renovar o bronzeado, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a artista abriu um álbum de fotos e mostrou como está sendo o seu dia.



"Domingo por aqui tá assim… uma fotossíntese e estudos para semana que vai começar com tudo! A saudade do papito que até apareceu no reflexo do óculos", escreveu ela na legenda do post.

"Amanhã lanço outro filme: 'Ainda somos os Mesmos' e estou com 'Passagrana' em cartaz nos cinemas que estreou essa semana… e por aí ? Me contem com suas imagens:) 1, 2, 3…valendo!", completou.

Nos comentários, a atriz recebeu diversos elogios. "Mulherão, sou seu fã", "Sempre linda", "Linda, bonita, maravilhosa", "Musa", "Uauuu, maravilhosa", disseram alguns fãs.





Solteira

Vale lembrar que Carol Castro está solteira. A atriz, conhecida pela atuação em novelas da TV Globo, decidiu colocar um fim no antigo relacionamento com Leandro Dias, com quem namorava há cerca de um ano.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, ela detalhou o fim do namoro. "Terminamos, mas foi tudo muito pensado, conversado. Sabe quando você precisa realmente colocar a 'máscara de oxigênio' em você antes de colocar no outro?", questionou.

"O Leandro é uma pessoa maravilhosa, amo ele de paixão, teremos uma amizade eterna. Mas esse é um processo que preciso passar sozinha. Foram muitas situações simultâneas, muitas mudanças na vida", acrescentou ela, que voltará à Globo na novela "Garota do Momento".

