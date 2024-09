Reprodução/Instagram Gisele Bündchen mostra novas fotos de férias no Brasil

Gisele Bündchen, de 44 anos, abriu um álbum de fotos neste domingo (22) em seu Instagram e mostrou novos registros das suas férias no Brasil.



Em um dos cliques, a modelo aparece de biquíni em frente ao espelho. As fotos foram tiradas em sua viagem ao Lençóis Maranhenses, no Maranhão.

Nas imagens, a top model surge aproveitando a comida brasileira, como açaí, e curtindo ao lado da família. Ela, inclusive, mostrou o novo namorado, Joaquim Valente, passando um tempo com Benjamin, o filho dela com Tom Brady.

"O melhor do verão!", escreveu Gisele na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs celebraram a viagem da brasileira, que mora nos Estados Unidos.



Gisele Bündchen mostra novas fotos de férias no Brasil Reprodução/Instagram Gisele Bündchen mostra namorado, Joaquim Valente, fazendo stand up paddle com filho dela Reprodução/Instagram Gisele Bündchen mostra novas fotos de férias no Brasil Reprodução/Instagram Gisele Bündchen mostra novas fotos de férias no Brasil Reprodução/Instagram Gisele Bündchen renova bronzeado e faz clique de maiô Reprodução Instagram Gisele Bündchen com a filha Vivian Reprodução Instagram Gisele Bündchen passeia de cavalo no Maranhão Reprodução Instagram Gisele Bündchen posa de biquíni nos Lençóis Maranhenses Reprodução Instagram

"Aproveita tudo", disse um. "Maravilhosa! continua brilhando", elogiou outro. "Que energia boa! Amo vocês!", comentou mais uma.



"Enquanto tantas ostentam, a Gi mostrando as coisas mais preciosas da vida. Parabéns por ter sempre mantido o foco no que importa", apontou outra.

Em julho, quando fez a viagem, Gisele contou que sempre sonhou em visitar os Lençóis: "Que lindo é o nosso Brasil", disse ela na ocasião.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.