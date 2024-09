Reprodução Instagram - 22.9.2024 Mariah Carey e Shawn Mendes

Os cantores Mariah Carey e Shawn Mendes resolveram visitar uma das sete maravilhas do mundo, o Cristo Redentor. Por meio das redes sociais, no último sábado (21), eles compartilharam cliques ao lado do monumento que atrai turistas de vários países.





"Tão grata por finalmente visitar Cristo Redentor enquanto aqui no Rio com Roc e Roe! Que momento", escreveu Mariah Carey como legenda da postagem que fez ao lado dos filhos, os gêmeos Moroccan e Monroe, de 13 anos, fruto da antiga relação com Nick Cannon.





Shawn Mendes também postou um registro com a escultura, que tem 30 metros de altura e está sobre uma base de oito metros. Além da foto que publicou perto do Cristo Redentor, o ex-namorado de Camila Cabello homenageou o país em um clique no qual surgia com a bandeira do Brasil.

Confira as fotos:

Mariah Carey celebra ida ao Cristo Redentor, no Rio Reprodução Instagram - 22.9.2024 Shawn Mendes visita Cristo Redentor Reprodução Instagram - 22.9.2024 Mariah Carey visita Cristo Redentor com os filhos, Moroccan e Monroe Reprodução Instagram - 22.9.2024 Shawn Mendes posa com bandeira do Brasil Reprodução Instagram - 22.9.2024 Mariah Carey e Shawn Mendes Reprodução Instagram - 22.9.2024





Por que Shawn e Mariah estão no Brasil?

Os artistas estão em solo brasileiro para se apresentarem no Rock in Rio 2024, festival no qual foram anunciados como atrações principais deste domingo (22). Mariah também fez um show à parte, no Allianz Parque, na última sexta-feira (20), e foi tietada por vários famosos brasileiros.

