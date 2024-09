Tiago Ghidotti Luan Santana

Luan Santana, de 33 anos, cantaria pela primeira vez no palco do "Rock in Rio", mas cancelou a apresentação, que ocorreria no último sábado (21). O sertanejo resolveu se pronunciar para comentar a situação, já que vários fãs foram ao festival para vê-lo.







Por meio das redes sociais, o músico agradeceu o carinho dos admiradores e lamentou o cancelamento do show. "Os melhores fãs desse mundo. Eu não via a hora de encontrar vocês no Palco Mundo. Não foi dessa vez. Eu estava pronto para vocês", entregou.





Por que apresentação de Luan Santana foi cancelada?

O cantor não conseguiu subir ao palco por um atraso na programação do festival. Inicialmente, a apresentação do sertanejo estava marcada para às 21h10, porém foi remanejada para às 22h40. Como Luan tinha outro show em Santa Catarina, ele não conseguiria chegar a tempo se ficasse para se apresentar no Rock in Rio com a mudança de horário.

Este ano é a estreia de cantores sertanejos no festival de música. Chitãozinho e Xororó, Ana Castela, Simone Mendes e Junior foram alguns dos artistas que estrearam o gênero no Rock in Rio, que será encerrado na noite deste domingo (22).

