Foto: Reprodução / Instagram / @shawnmendes Shawn Mendes anuncia novo álbum 'Shawn' em vinil Picture disc





O cantor pop canadense Shawn Mendes anunciou na última semana o lançamento de seu novo álbum, intitulado Shawn . Este será o seu quinto disco de estúdio e estará disponível nas plataformas musicais a partir de 18 de outubro pela Universal Music , via Island Records .

Para aquecer o lançamento de Shaw n, o cantor disponibilizará os lead singles Why Why Why e I sn’t That Enough , que estarão disponíveis nas plataformas nesta quinta-feira (8), data do aniversário de 26 anos do canadense.





De acordo com o site Vinews do IG , a Umusic Store está lançando Shawn em uma edição especial em Picture Disc que também está disponível para pré-venda pelo valor de R$ 299,90 .



Shawn , foi escrito e gravado nos últimos dois anos por Mendes , em muitas sessões e locais, ao lado de um pequeno grupo de colaboradores, incluindo Scott Harris, Mike Sabath, Eddie Benjamin, Nate Mercereau, Ethan Gruska, Amy Allen e Chris Thile , onde as letras configuram seu momento mais íntimo e honesto.