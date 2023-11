Reprodução/Instagram - 28.11.2023 Carolina Dieckmann e Marcos Frota foram casados entre 1997 e 2004





Carolina Dieckmann relembrou a repercussão negativa da separação de Marcos Frota, com quem foi casada entre 1997 a 2004 e tem um filho, Davi, de 24 anos. No programa "Angélica: 50 & Tanto", a atriz relatou o período difícil após o término e como pessoas queriam agredi-la por conta da decisão.







"Sofri muito quando me separei do Marquinhos. Muito. As pessoas queriam me bater. Estava sofrendo de chegar àquela conclusão, mais do que qualquer pessoa. Então, se decidi isso, já estava sendo difícil para mim", disse. A apresentadora Angélica leu uma manchete da época que retratava a reação do público: "Ex de Carol Dieckmann expõe abandono da atriz".

A atriz afirmou que foi tachada de "louca" por decidir se separar do ator e que as pessoas defenderam Frota. "Sabe o que quer dizer isso? Na época em que saí de casa e me separei do Marquinhos, as pessoas ficaram com pena dele, falaram que eu era uma louca, que tinha abandonado ele", expressou.

"Graças a Deus que a minha relação com o Marcos é incrível. Tenho certeza que ele jamais falaria isso de mim. Nossa relação é demais. Mas se não fosse? Poderia colocar a minha relação com ele num lugar ruim. A gente tem um filho", completou.

Dieckmann voltou a se casar em 2007, com o diretor Tiago Worcman, com quem vive um relacionamento até hoje. O casal tem um filho junto, José, de 16 anos.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: