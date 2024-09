Reprodução: Instagram Carolina Dieckmann

A atriz Carolina Dieckmann completou 46 anos de vida nesta segunda (16) . Para celebrar a data especial, a artista publicou um texto reflexivo e emocionante sobre sua trajetória. Além disso, ela ainda fez um pedido: sonhar com a mãe e a avó, que ja se foram.



"Acordei, meditei, orei... Escovei os dentes, li coisas lindas, vi coisas lindas. Botei uma calça, e, com a camisa que eu dormi, vim aqui, nesses cliques, feitos no modo automático da câmera, com ring light bombando, ainda inchada de sono, mas já tão, tão, tão feliz. Que benção é acordar... feliz", iniciou ela.

"Antes de mais nada, obrigada. Sim, 46. E nada pra pedir, só agradecer. Aliás, universo... Eu tenho um pedido, sim. Traz minha mãe e minha avó em sonho essa noite? E, de novo, obrigada. Beijo, gente... feliz!", pediu a atriz.

Carolina Dieckmann Reprodução: Instagram Carolina Dieckmann Reprodução: Instagram Carolina Dieckmann com bolo de aniversário Reprodução: Instagram Carolina Dieckmann e o filho, Davi Frota Reprodução: Instagram

Artista republicou felicitações que recebeu dos amigos nos stories do Instagram

Carolina Dieckmann afirmou, nos stories, que irá republicar todas as fotos que seus entes-queridos publicarem a respeito de seu aniversário e que não se importará se tiver postado em excesso.

"Vim aqui dizer o seguinte, não sou uma influencer ou uma pessoa que tem Instagram organizado, que vou fingir que não vi alguma coisa que alguém escreveu pra mim pra deixar tudo organizadinho depois", expressou.

"Acordei, fiz minhas orações, meditei, escovei meus dentes. E voltei pra caminha, pra ver mensagens... já vi um monte, já repostei, eu sou assim. Vou fazendo o que eu vou vendo, no momento presente", finalizou ela.

Ela ainda recebeu mensagens lindas de celebridades, como a atriz Regina Casé. "Feliz aniversário para a minha cumadre. Que me deu esse presente deslumbrante que é o José Worcman [filho mais novo de Dieckmann]", escreveu a veterana.

Bolo especial e momento com o filho

Na noite do último domingo (14), a loira iniciou as comemorações com um momento especial ao lado dos amigos e do filho mais velho, Davi Frota. Além de ganhar um bolo de aniversário, ela elogiou o primogênito. "O coração mais lindo do mundo. Me deu a sorte de nascer de mim", se emocionou.

