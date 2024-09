Reprodução PlayPlus/ Instagram Raquel Brito explica motivo de Davi não ir para 'A Fazenda 16'

Confinada em "A Fazenda 16", reality rural da Record TV, a participante Raquel Brito teria explicado o motivo do irmão, o campeão do "Big Brother Brasil 2024" Davi Brito, não aceitar ir para o programa apresentado por Adriane Galisteu. As informações são do "Splash", do "UOL".





Segundo o site, a moça afirmou, durante conversa com outras peoas na madrugada desta quinta-feira (19), que o baiano está "tomando tarja preta". "Quando você ganha milhões, sua vida muda. Muda em todas as formas. É gente que tá contra seu lado e vira contra você", comentou.





Sobre a medicação tarja preta, Raquel teria frisado que o irmão passou a fazer uso das medicações, pois está com o psicológico "muito afetado". "Está psicologicamente muito afetado. Ele [Davi Brito] está tomando tarja preta".





Quem é Raquel Brito?

Irmã do campeão do "BBB 24", ela ganhou destaque na mídia após a participação do baiano no reality global. Dona de bordões e memes, a jovem conquistou a própria base de fãs nas redes sociais e foi convidada para integrar o elenco da atual temporada de "A Fazenda".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.