Virginia recebe alta após reação alérgica

Virginia Fonseca Costa, de 25 anos, recebeu alta nesta quinta-feira (12). A influenciadora, apresentadora e empresária havia deixado a maternidade a qual deu à luz José Leonardo na quarta-feira (11), mas havia sido internada outra vez por conta de uma reação alérgica.





"Eu sumi ontem porque eu vim para o hospital, gente. Zé Felipe passou mais um dia dormindo no sofá, mas é porque eu continuo inchando muito e eu estava tomando o antialérgico, mas comecei a sentir dificuldade para engolir", iniciou, por meio dos stories do Instagram.





"A gente ficou com medo, então optou por vir para o hospital. Meu dermatologista veio me ver, ele falou que tipo de alergia que era e que o medicamento que ele iria me passar eu não poderia voltar para casa, por motivos dele, e ele está certo. Não sei explicar, mas ele achou melhor eu dormir aqui", acrescentou.





Virose

Além da alergia, a influenciadora Virginia Fonseca também compartilhou com os fãs que havia recebido o diagnóstico de virose. A contratada do SBT desconfiou que as filhas, Maria Alice e Maria Flor, teriam passado o vírus para ela.





"Eu comecei a sentir os sintomas no domingo. Então, provavelmente, domingo eu já estava com a virose, entendeu? Só que aí juntou tudo: pós-parto, virose. Depois vou contar para vocês os perrengues que estou passando aqui", disse.





Nascimento

José Leonardo nasceu no último domingo (8), em um hospital de Goiânia, com 49,5 centímetros e pesando 3.950kg. A influenciadora fechou um andar para ficar à vontade com o filho, amigos e familiares. Virginia escolheu ter o bebê por meio de uma cesária, mesmo método escolhido para o nascimento das duas primeiras filhas, Maria Alice e Maria Flor.

