A modelo Monique Evans rebateu um comentário feito por um internauta de que a veterana estaria ‘grogue’ e desmentiu boatos de que estaria andando devagar. Segundo ela, a medicação que a artista toma não tem a ver com as afirmações dos seguidores.

"Teve uma pessoa que perguntou lá na Cacá [perfil do Instagram de Cacá Werneck, esposa de Monique] o que está acontecendo que eu estou andando muito devagar, fazendo as coisas devagar, se são os medicamentos", iniciou.

"Já tenho 68 anos. Com isso, a gente anda mais devagar, até porque já levei um monte de tombo na rua. Sou mais cuidadosa hoje em dia, ando mais devagar realmente e não tenho aquela disposição de quando tinha 40 anos”, argumentou ela.

Monique Evans, então, negou que os remédios tenham tido relação com os rumores. “Não são os medicamentos, não estou grogue. Tanto é que malho o que malho todas as noites com a Cacá. Malho igual uma doida com um peso enorme. Não se preocupem", finalizou a modelo, que sofre de depressão e já desabafou sobre o assunto com os fãs nas redes.

