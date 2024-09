Reprodução/Instagram Letícia Sabatella fala sobre idade nas redes sociais





Nesta terça-feira (17), Letícia Sabatella compartilhou uma sessão de fotos dizendo que estava feliz com a própria aparência e agora com 53 anos, revelou que não sente mais vergonha do seu próprio corpo.

"Tô gostando de ser uma coroa! Equilíbrio é a palavra de maior força", escreveu. Recentemente, em entrevista para o programa Provoca, da TV Cultura, ela falou que está bem em relação à autoestima.

Autoestima

"Tinha vergonha [do meu corpo] porque fui assediada muito cedo. [Sabe aquilo de estar] brincando na rua e menino passar a mão. Coisas assim. Eu vivia com o casaco na cintura, blusão, eu me vestia sempre com roupa masculina e andava com chapéu à noite", revelou.

"Gostava muito de andar na rua, mas tinha medo. Estava sempre disfarçada. As mulheres têm que se disfarçar para sobreviver e se disfarçar de uma figura que não tem livre expressão. Em um lugar como São Paulo ou Rio de Janeiro, talvez seja diferente, mas vai indo para o interior [que a situação muda]".