Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Andressa Urach

A influenciadora Andressa Urach revelou, nesta terça-feira (16), o resultado final de sua cirurgia na bifurcação na língua . A musa do OnlyFans abriu uma caixinha de perguntas no stories do Instagram e foi perguntada sobre o pós-operatório.

A ex "A Fazenda" mostrou, finalmente, como ficou sua língua. "Cicatrização perfeita da minha língua. os 10 primeiros dias que é difícil. Depois é tranquilo", respondeu ela. Além disso, a musa também comentou a respeito de sua voz.

"Você está com medo da sua voz não voltar ao normal", questionou um internauta. "Não. Sei que vai levar tempo até voltar ao normal, só ter paciência", explicou Andressa Urach ao falar sobre a mudança após o procedimento cirurgico.

A influenciadora deu o que falar após ter feito uma bifurcação na língua em julho do último ano. Quando questionada sobre o motivo de ter realizado o procedimento, a ex-peoa explicou: "Quero atingir um nível de venda nunca feito com o vídeo da gravação. A bifurcação da língua foi uma decisão para levar minhas performances a um novo patamar. Minhas expectativas estão altas, acredito que essa modificação trará um diferencial significativo e aumentará asatisfação tanto minha quanto dos meus fãs", afirmou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .