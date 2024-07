Reprodução Andressa Urach faz bifurcação na língua para produção de conteúdo adulto; veja

A influenciadora Andressa Urach surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (30) ao mostrar a língua após o procedimento de bifurcação. Conhecido como 'língua de cobra', a cirurgia foi uma aposta da ex-peoa de "A Fazenda" para a produção de conteúdo adulto.



No Instagram, Urach publicou um vídeo em que mostra a língua com pontos. "Tenho me dedicado bastante na produção dos conteúdos e decidi apostar nessa transformação e potencializar os meus conteúdos e performances, e claro trazer essa ideia inovadora para os meus seguidores".

Na publicação, a influenciadora detalhou as adaptações da pós-cirurgia. "Tá doendo, inchado, não consigo falar, salivando bastante. Dificuldade de engolir. Consegui hoje tomar sopa batida no liquidificador, tentei tomar sorvete, mas não consegui".

A transformação corporal consiste em cortar a língua ao meio. Esse procedimento é associado para o aumento da sensibilidade na região, além de possibilitar manobras e mais movimentação.

"Pode parecer estranho para o público, mas sempre tive esse desejo, um aumento no prazer durante as atividades íntimas", explicou Andressa.

A influenciadora revelou que o desejo dela é aumentar o engajamento nas plataformas de conteúdo adulto. "Quero atingir um nível de venda nunca feito com o vídeo da gravação. A bifurcação da língua foi uma decisão para levar minhas performances a um novo patamar. Minhas expectativas estão altas, acredito que essa modificação trará um diferencial significativo e aumentará a satisfação tanto minha quanto dos meus fãs".

