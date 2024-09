Redes sociais Andressa Urach e o namorado, o ator pornô Lucas Ferraz

A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach revelou que possui um "contrato de namoro" com o ator pornô Lucas Ferraz . A informação foi dada pela influencer nesta quinta-feira (12) nas redes sociais, em que ela ironiza as críticas acerca da seriedade do seu relacionamento.



No Instagram, Andressa diz: "Para todos aqueles que falaram que o relacionamento não durou um mês e que julgaram que o Lucas estava comigo apenas pela fama e pelo dinheiro, aqui está mais uma prova de amor! Hoje, assinamos um contrato de namoro com total divisão de bens. O que isso significa: o que é meu, é meu, e o que é dele, é dele".

Ela explica que o contrato seria como uma "prova de amor" e que o ator não teria "interesse" por trás do relacionamento. "O verdadeiro amor não tem interesse. Só nós sabemos sobre o nosso relacionamento e não costumamos postar com muita frequência a nossa felicidade, porque os melhores momentos nem sempre são registrados, mas vívidos e guardados em nosso coração. Isso, sim, é prova de amor, e não apenas palavras."

Uma coisa chamou atenção, no entanto: o documento possui uma cláusula que específica que não se trata de uma união estável. Com isso, cada um deve arcar com suas próprias despesas, e que apenas as contas em conjunto devem ser divididas.

No documento, ainda reforça que, em caso de separação, a partilha será "total e inquestionável”, com ambos renunciando qualquer direito de herança ou sucessor em relação ao outro.

Andressa Urach, no entanto, ainda é casada legalmente com Thiago Lopes, pai de seu filho, Leon, de 2 anos. Eles lutam na Justiça pela guarda do filho.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp